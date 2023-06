Zurück zum Thema | GUS-Staaten

Mehr deutsche Exporte an die GUS-Staaten

Westliche Technik in russischem Kriegsgerät — das ist nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eigentlich nicht mehr gewollt und wird durch EU-Sanktionen blockiert. Tatsächlich exportiert Deutschland seit Kriegsbeginn deutlich weniger Waren direkt nach Russland. Gleichzeitig haben sich die deutschen Exporte in russische Nachbarländer allerdings mehr als verdoppelt. Laut Statistischem Bundesamt sind die Exporte in die GUS-Staaten (ohne Russland) um 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Zur GUS (Gemeinschaft Europäischer Staaten) gehören viele Nachfolgestaaten der Sowjetunion, neben Russland auch Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.

Es ist nicht weit hergeholt, zu denken, dass genau diese Teile eingesetzt werden, um beispielsweise russische Waffensysteme zu ersetzen. Véronique Gantenberg, Journalistin Foto: Privat

Über Umwege nach Russland?

Expertinnen und Experten gehen deshalb davon aus, dass Produkte, die von deutschen Firmen vor dem Krieg direkt nach Russland exportiert worden sind, jetzt indirekt über Drittstaaten in Russland landen und die westlichen Sanktionen so umgangen werden. So zeigt zum Beispiel eine Recherche des WDR-Politikmagazins Monitor, wie kriegsrelevante elektronische Bauteile über Umwege von Deutschland nach Russland gelangen.

Es ist aber nicht so, dass die Sanktionen komplett sinnfrei sind. Man muss sagen, dass das Niveau, auf dem das jetzt stattfindet, wirklich nur ein Bruchteil dessen ist, was vorher an Handel zwischen deutschen und russischen Firmen stattgefunden hat. Julian Hinz, Sanktionsexperte Foto: IfW Kiel / Studio 23

Die Journalistin Véronique Gantenberg hat an der Recherche mitgearbeitet und erklärt in dieser Folge von „Zurück zum Thema“, wie deutsche Unternehmen Sanktionen umgehen. Wie verhindert werden kann, dass deutsche Produkte über die GUS-Staaten nach Russland gelangen, fragt detektor.fm-Moderator Gottfried Haufe den Ökonomen Julian Hinz vom Kiel Institut für Weltwirtschaft.