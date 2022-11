Wir sind – wie Sie sich sicherlich vorstellen können – von der Veröffentlichung von foodwatch sehr enttäuscht und können dies auch nicht nachvollziehen. Zumal wir foodwatch sehr ausführlich über unsere Klimaschutzaktivitäten informiert haben. Die Verwendung eines Klimasiegels in Frage zu stellen, weil wir Salami und Käse für eine Pizza verwenden, hat uns schon sehr irritiert. Die Klimaschutzzertifikate sind für uns keine Lizenz zum umweltschädlichen Handeln, sondern eine bewusste Entscheidung zu einer freiwilligen Leistung, die zur Lösung des globalen Problems beim Klimawandel beitragen kann. Für uns war und ist das Siegel auch eine Bestätigung für unser Engagement im Klimaschutz. Die Kompensation ist allerding nur ein Baustein unserer Maßnahmen. Darüber hinaus arbeiten wir gezielt an der Reduktion unseres CO2-Ausstoßes. Für uns gilt der Dreiklang: Vermeiden – reduzieren – kompensieren. Nachdem zuletzt jedoch immer wieder Diskussionen aufkamen, unter welchen Voraussetzungen in Kurzform mit der Klimaneutralität von Produkten geworben werden kann, haben wir uns bereits vor einiger Zeit entschieden, das Siegel vorerst von unseren Verpackungen zu nehmen.