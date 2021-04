Zurück zum Thema | Mietendeckel

Bild: Tobias Schwarz | AFP

Was folgt aus dem gekippten Mietendeckel?

Am 15. April hat das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt. Die Folgen dieser Entscheidung bekommen Mieterinnen und Mieter in Berlin jetzt zu spüren. Was bleibt, sind Ungewissheit und die Frage: Was folgt aus dem gekippten Mietendeckel – persönlich, politisch, wirtschaftlich?