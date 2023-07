Zurück zum Thema | Fremantle Highway

Brand im Wattenmeer

Ein Schiff brennt im Wattenmeer — und das jetzt schon seit fast einer Woche. Der Transporter „Fremantle Highway“ ist vor der niederländischen Nordseeinsel Ameland in Brand geraten. Beladen mit knapp 4.000 Autos ist das Schiff auf dem Weg nach Port Said in Ägypten gewesen. Seit dem Ausbruch des Feuers ist klar: Das Schiff muss abgeschleppt werden. Der erste Versuch ist zwar wegen Wind und Rauch abgebrochen worden — doch die Rettungskräfte haben einen neuen Anlauf gewagt. Mittlerweile konnten sie das Schiff an einen neuen, sicheren Ankerplatz bringen. Die „Fremantle Highway“ liegt jetzt vorerst nördlich der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog.

Es ist ein schwieriger Konflikt zwischen der Ermöglichung von Transport und dem Schutz des Wattenmeers. Julian Pahlke, Bundestagsabgeordneter der Grünen, Wahlkreis Unterems Foto: privat

Gefahren für das Ökosystem durch Schiffstransport

Der Brand könnte verheerende Folgen für das Wattenmeer haben. Es besteht nämlich die Gefahr, dass große Mengen Treibstoff austreten. Dies würde das Ökosystem des Wattenmeers gefährden und in den Lebensraum von mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten eingreifen. Deshalb wurden die Abschlepparbeiten von einem Ölbekämpfungsschiff begleitet.

Warum fahren Transportschiffe überhaupt durch das Wattenmeer? Und wie kann der Schiffstransport sicherer werden, um so ein Unglück in Zukunft zu verhindern? Darüber spricht detektor.fm-Moderatorin Sara-Marie Plekat in der aktuellen Folge von „Zurück zum Thema“ mit Julian Pahlke. Er ist Bundestagsabgeordneter der Grünen im Wahlkreis Unterems in Ostfriesland und kennt sich mit Schiffstransport aus.