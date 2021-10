Abenteuer Australien | Tauchen

Abtauchen in eine andere Welt.

Das Tauchen ist die Leidenschaft von Christian Miller. In dieser Leidenschaft verbindet er gleich drei Professionen: Als Taucher, Fotograf und Umweltschützer lebt und wirkt er heute in Queensland und kennt die australische Unterwasserwelt mit all ihren Schönheiten und Schattenseiten. Er hat schon als kleiner Junge seine Faszination für die Unterwasserwelt entdeckt, ist später um die Welt gereist und hat sich als Tauchlehrer in der Nähe des Great Barrier Reefs niedergelassen. Dort studiert und fotografiert er die Vegetation unter der Wasseroberfläche, schwimmt mit Haien und Walen und hat dabei einige preisgekrönte Fotos schießen können.

Einer meiner größten Momente war es, mit einem Blauwal unterwegs zu sein. Christian Miller: Fotograf, Taucher, Umweltschützer Foto: privat

Mit der Kamera für den Umweltschutz

Mit seinen Bildern versucht Christian Miller auf die Bedrohung der Unterwasserwelt und vor allem des Great Barrier Reefs aufmerksam zu machen. Die Wissenschaft warnt schon lange, dass breite Teile des Riffs bereits jetzt unwiderruflich zerstört sind. Eine große Rolle spielt dabei die Verschmutzung der Meere. Christian Miller sammelt deshalb für das „Projekt Parley“ Plastikmüll an den Stränden Australiens. Dafür interessieren sich sogar große Firmen wie Adidas, die daraus wieder Kleidungsstücke produzieren.

Das Schlimmste ist, dass der ganze Müll durchs Great Barrier Reef geht und das tagein tagaus. Die Mengen kann man sich gar nicht vorstellen. Christian Miller: Fotograf, Taucher, Umweltschützer Foto: privat

In dieser Folge Abenteuer Australien geht detektor.fm-Redakteurin Sabrina Frangos zusammen mit dem Taucher, Fotografen und Umweltschützer Christian Miller auf Tauchgang, erfährt von ihm Geschichten über Blauwale und Haie und lässt sich zeigen, mit welchen Fotos er schon Preise gewonnen hat.