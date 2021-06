Ach, Mensch | Melanie Wald-Fuhrmann über Musikgeschmack

In „Ach, Mensch!“ werfen wir einen Blick in die verschiedensten Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften – zusammen mit spannenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. In jeder Folge ist eine andere Wissenschaftlerin oder ein anderer Wissenschaftler zu Gast und erzählt, welche Fragen Sie oder Ihn besonders beschäftigen.