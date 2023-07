Bild: Philipp Lorenz-Spreen erforscht, wie der Diskurs auf Social Media Plattformen funktioniert. | Foto: MPI für Bildungsforschung

Ach, Mensch! | Philipp Lorenz-Spreen

Ist Social Media gut für unsere Demokratie, Philipp Lorenz-Spreen?

Was stellt sich Elon Musk unter Freiheit vor? Wie könnte die perfekte Social Media Plattform aussehen? Und warum geben wir im Netz eigentlich so freigiebig unsere Daten her? Philipp Lorenz-Spreen erforscht, was Social Media mit unserer Demokratie anstellt.