Antritt | Fahrrad-Geräusche-Spezial und Weltrekord im Everesting

Im Antritt beim Podcast-Radio detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Wir machen im Podcast möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Dabei beleuchten wir große Themen aber auch kleine Momente. Wir lieben das Radfahren. Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Septemberausgabe 2023:

Ausfahrt des Monats: Weltrekord im Everesting

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe geht es um einen besonderen Rekord: Denn der Österreicher Karl Pötzl hat diesen Sommer den Weltrekord im Everesting aufgestellt. Dabei geht es darum, so viele Höhenmeter wie der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, mit dem Rad zu überwinden — nämlich 8 848 Höhenmeter. Karl hat das gleich achtmal gemacht und insgesamt mehr als 70 000 Höhenmeter zurückgelegt, und zwar in weniger als sieben Tagen. Wie er auf die verrückte Idee gekommen ist und warum das Ganze auch emotional herausfordend war, erzählt er im Interview.

Ausfahrt des Monats: Weltrekord im Everesting 13:46 Download

Mein Fahrrad ist krank: Fahrrad-Geräusche-Spezial mit Christiane Lang

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe dreht sich alles um Fahrrad-Geräusche: Wer kennt das nicht, wenn irgendwo etwas klackt, knirscht oder schleift und alles Fahrradöl der Welt daran nichts ändert … Für unser Fahrrad-Geräusche-Spezial haben wir eure merkwürdigsten und langwierigsten Geräusche gesammelt. Gemeinsam mit Werkstattmeisterin Christiane hören wir uns im Podcast vier davon an und suchen nach Lösungen.

Mein Fahrrad ist krank: Geräusche-Spezial mit Christiane Lang 29:12 Download

