AutoMobil | Kontrol

Ein Auto, das selbstständig fährt, ist für viele eine sowohl angenehme als auch beunruhigende Vorstellung. Zum einen bedeutet autonomes Fahren: Keine Person am Steuer, die müde wird oder sich ablenken lässt. Die Gefahr, einen Unfall zu bauen, würde somit gewaltig sinken, denn: Für 90 Prozent aller Unfälle ist menschliches Versagen verantwortlich. Zum anderen steuert ein Computer das Fahrzeug, der über keinerlei menschliche Instinkte verfügt und dem alles Wissen einprogrammiert werden muss. Ausnahmesituationen, in denen etwa gegen Regeln verstoßen werden muss, um Schaden abzuwenden, könnten da schwierig sein.

Der aktuelle Stand bei selbstfahrenden Autos

Die deutsche Regierung arbeitet daran, beim autonomen Fahren eine Vorreiterrolle einzunehmen. Das letzte Gesetz hierzu, das im Juli 2021 in Kraft getreten ist, erlaubt es autonomen Level-4-Fahrzeugen, am Verkehr teilzunehmen. Ein Level-4-Auto fährt bereits vollautomatisiert: Das heißt, es gibt keine Person mehr, die fährt, sondern nur noch Passagiere. Das System navigiert sich selbstständig durch den Straßenverkehr.

Ziel des Gesetzes war es, dass noch in diesem Jahr Level-4-Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein sollten — doch die Realität sieht da anders aus: Momentan fahren hier vor allem Level-2-Autos, also Fahrzeuge, die den Fahrer nur unterstützen.

Der letzte Führerschein-Neuling ist vielleicht schon geboren. Ich würde das aber mit einem „vielleicht“ versehen Andreas Lauringer, CEO von Kontrol, über die Zukunft des autonomen Fahrens

Kontrol als „digitaler Fahrlehrer“

Wenn eine Künstliche Intelligenz autonom einen Wagen steuert, fehlt ihr Vorwissen über die herrschenden Verkehrsregeln. In den USA bedeutet ein Stopp-Schild zum Beispiel, dass man weiterfahren darf, sofern niemand da ist. In Deutschland hingegen muss man definitiv anhalten. Diese Wissenslücken soll die Software des österreichischen Unternehmens Kontrol füllen: Sie bringt den intelligenten Fahrerassistenzsystemen bei, welche Straßenordnungen in verschiedenen Ländern herrschen.

Macht die Technologie von Kontrol autonomes Fahren sicherer? Und: Wie geht es in Zukunft weiter mit der autonomen Mobilität? Das fragt detektor.fm-Moderator Lars Feyen Andreas Lauringer, den CEO von Kontrol.