destilliert | Dezember 2021: Kinderimpfung, Selbstoptimierung und Geburten

Corona-Kinderimpfungen

Kommende Woche, am 9. Dezember 2021, veröffentlichen wir in „Grams‘ Sprechstunde“ eine Episode mit Isabella Eckerle zur Kinderimpfung gegen Corona. Sie ist eine der führenden deutschsprachigen Expertinnen für Kinderschutz und Kinderimpfungen in der Pandemie. Die Virologin hat im Laufe der Corona-Pandemie die Rolle der Kinder bei der Übertragung der Viren untersucht. Nach der Zulassung des Impfstoffs für die Kinderimpfung ab fünf Jahren im November durch die europäische Arzneimittelbehörde und der angekündigten Auslieferung ab dem 13. Dezember, wird schon in den nächsten Tagen auch eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission erwartet.

Themenwoche Geburt

In unserem ausgezeichneten Podcast „Zurück zum Thema“ blicken wir ab dem 13. Dezember eine ganze Woche lang auf das Thema Geburt. Steht doch mit Weihnachten das Fest anlässlich der Geburt Jesu im Kalender und gibt’s rund um die Geburt viele Aspekte, die manchmal durchaus kontrovers diskutiert werden. Wir blicken zum Beispiel auf unterschiedliche Geburtsorte, die kulturellen Aspekte der Geburt, natürlich auf die Lage der Hebammen oder auf den in den letzten Jahren deutlich veränderten Umgang mit „Sternenkindern“.

Selbstoptimierung durch Podcast-Hören?

Im „brand eins Podcast“ haben wir im Dezember ein sehr abwechslungsreiches Programm im Angebot. Den Auftakt macht direkt heute die Soziologin Anja Röcke. Christian Bollert hat mit ihr über den weit verbreiteten Hang zur Selbstoptimierung und die Frage, wo das überhaupt anfängt, gesprochen. Denn Anja Röcke hat mit ihrer Studie „Soziologie der Selbstoptimierung“ (Suhrkamp) sowohl in der Fachwelt als auch für eine breitere Öffentlichkeit eine Debatte über das Thema angestoßen. So viel sei verraten: vieles ist noch unerforscht und auch Podcast-Hören kann, muss aber nicht, durchaus Selbstoptimierung sein.

In unserem Podcast „detektor.fm destilliert“ sprechen Charlotte Thielmann und Christian Bollert auch über Selbstoptimierung und außerdem über unseren Mittelstands-Podcast, den US-Podcast „Ear Hustle“ und den aktuellen Roman „Crossroads“ von Jonathan Franzen.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:09 Begrüßung Charlotte Thielmann

00:01:24 Was macht Charlotte bei detektor.fm

00:06:53 Themen-Woche bei Zurück zum Thema: Geburt

00:08:39 Grams‘ Sprechstunde zum Thema Kinderimpfung

00:11:54 Dirk Zedler im Antritt-Podcast

00:13:04 Thema Selbstoptimierung im brand eins-Podcast

00:16:32 Dezember Empfehlungen

00:22:50 Verabschiedung