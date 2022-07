Fahrzeugbrief | Ford Mustang

Wandelbarer Sportwagen

Der Ford Mustang ist ein Sportwagen für die ganze Familie. Mit den zahlreiche Extras kann sich jedes Familienmitglied seinen individuellen Wagen zusammenstellen. Den Sportwagen gibt es als Cabriolet und Coupé. Er hat entweder einen 4- oder 8-Zylinder-Motor, eine lange Motorhaube und ein kurzes Heck. In den USA ist er in etwa so verbreitet, wie in Deutschland der VW Käfer. Hier kann man den Ford Mustang offiziell allerdings erst seit 2015 kaufen.

Mit dem Mustang ins Autokino

Vor zwei Jahren stellen Fans des Sportwagens in Bad Homburg/Hessen einen kuriosen Rekord auf. Sie wollen mit so vielen Mustangs wie möglich ins Autokino fahren. Rund 90 Besitzerinnen und Besitzer machen mit. Dazu aufgerufen hatte Autohaus-Betreiber Knut Kreissl, weil er die Wiedereröffnung des ortsansässigen Ford Stores mit einem besonderen Event feiern wollte. Kurzerhand hat er dafür den Parkplatz in ein Autokino verwandelt. Neben dem Mustang-Film-Klassiker wie „John Wick: Kapitel 2“ wurde auch „Bullitt“ gezeigt. Er machte mit einer mit einer legendären Verfolgungsjagt den Ford Mustang GT 500 schon 1968 sehr bekannt.

