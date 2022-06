Fahrzeugbrief | Teaser

Neuer Podcast: Fahrzeugbrief

In unserem neuen Podcast „Fahrzeugbrief“ blicken wir jede Woche auf ein legendäres Automodell: Wer hat sich den VW Bulli ausgedacht und warum ist er bis heute so beliebt? Wusstet ihr, dass einige Modelle des ersten Fiat 500 schon kurz nachdem sie aus dem Werk kamen, schon gerostet haben? Oder der berühmte Rennwagen „Silberpfeil“ von Mercedes-Benz ursprünglich weiß war?

Im detektor.fm-Podcast „Fahrzeugbrief“ geht es ab sofort jede Woche um die Geschichte jeweils eines bekannten Automodells. In kurzen und informativen Folgen erfahrt ihr von besonderen Momenten, technischen Neuheiten und von Stars und ihren Autos. Ein Themenschwerpunkt dieser Staffel sind dabei Elektro-Autos. Wie ging es da los, und wohin entwickelt sich der Markt gerade?

Wann geht es los?

Freut euch in der ersten Staffel auf insgesamt 24 Geschichten rund um legendäre Modelle im „Fahrzeugbrief“. Los geht’s mit der ersten Episode am 7. Juli 2022. Danach gibt es dann jede Woche Donnerstag eine neue Episode. Den Fahrzeugbrief findet ihr in unserer detektor.fm-App und demnächst überall da, wo es Podcasts gibt, wie zum Beispiel bei Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify und Google Podcasts.