Feinkost | Grillen

Bratwurst drauf, Nudelsalat dazu, kühles Bier – auf und in vielen Balkonen und Gärten wird so gegrillt. Schmeckt, ist easy, gibt genug Zeit für Freunde und Familie – ideal. Manchmal darf’s aber auch ein bisschen anspruchsvoller sein, oder? Tatsächlich ist der Grill vielfältig einsetzbar. Egal ob mit Fleisch oder ohne, ob herzhaft oder süß, der Grill ist ein wahrer Alleskönner.

Ohne Deckel geht (fast) nichts

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Zupfbrot vom Grill? Oder mal etwas schicker: Jakobsmuscheln und Pak Choi? Oder sogar Bananaflip mit gegrilltem Eis? Zugegeben, diese Rezepte funktionieren nicht auf dem Einweg-Grill, viel braucht es aber auch nicht, lediglich ein Grilldeckel sollte vorhanden sein.

Und auch die Beilagen sind natürlich nicht zu unterschätzen – von zahlreichen Salaten über schmackhafte Dips zur leckeren Butter. Rabeas Gruß aus der Küche zielt auch genau darauf ab, sie hat dieses Mal „Café de Paris“-Gewürz mitgebracht. Dahinter verbirgt sich eine Mischung aus relativ vielen Gewürzen, die je nach Hersteller auch variieren können. Wer sich mal selbst heranwagen will, findet hier ein Rezept.

Grillen – ganz oder gar nicht

Sommer ist Grillzeit – zumindest für alle, die nicht ganz so hartgesotten sind und nicht bei Regen und Schnee grillen wollen. Feinkost-Host Rabea Schloz ist da ganz anders unterwegs: sie grillt im Grunde nie. Aber ihr Gast, Kollege Luca Schmitt-Walz, grillt das ganze Jahr durch, manchmal auch 18 Stunden am Stück. Was also können wir von ihm lernen? Das hört ihr jetzt in der neuen Folge von Feinkost.