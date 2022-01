Forschungsquartett | Afrozensus

Lebensrealitäten schwarzer Menschen in Deutschland

Der Afrozensus, eine Zusammenarbeit des Vereins Each One Teach One und Citizens for Europe, hat tausende schwarze, afrikanische und afro-diasporische Menschen nach ihrer Lebensrealität befragt, wichtige Themen herausgearbeitet und diese weiter vertieft. Repräsentativ ist die Studie nicht, aber sie gibt Aufschluss über das Leben der Menschen in Deutschland, ihr Engagement und ihre Diskriminierungserfahrungen.

Selbstorganisation gegen Rassismus

Das Ausmaß ist enorm und zieht sich durch alle Lebensbereiche und Institutionen. Besonders auffällig sind Diskriminierungen im Bereich Bildung und Gesundheit. Und auch das Absprechen dieser Diskriminierungserfahrungen gehört zur Lebensrealität schwarzer, afrikanischer und afro-diasporischer Menschen dazu.

Auf der anderen Seite stehen die Erfahrungen des Empowerments und der Selbstorganisation. An diese anknüpfend war es den Initiatorinnen und Initiatoren des Afrozensus auch ein Anliegen, die befragten Personen selbst in die Forschungen mit einzubeziehen.

Es gibt Muster der Exotisierung. So sagen zum Beispiel über 90 Prozent der Befragten, dass ihnen ungefragt in die Haare gegriffen wird. Es gibt Muster der Sexualisierung und dann auch Muster der Kriminalisierung. Kwesi Aikins, Politologe an der Universität Kassel.

Wie sie das geschafft haben, welche weiteren Erkenntnisse sie sammeln konnten und welche Forderungen sich daraus ergeben, hat Kwesi Aikins, Politologe von der Universität Kassel und Mitinitiator des Afrozensus detektor.fm-Redakteurin Eva Weber in der neuen Folge vom „Forschungsquartett“ erzählt.

Der vollständige Bericht steht auf der Internetseite des Afrozensus zur Verfügung.