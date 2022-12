Forschungsquartett | Diaspora aus Armenien

Das Forschungsquartett – dieses Mal in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa



Der Begriff „Diaspora“ bedeutet die Existenz einer nationalen, religiösen oder ethnischen Minderheit in der Fremde und kommt vom altgriechischen diasporá, „Zerstreuung“. Ähnlich wie die jüdische Diaspora, ist die der Armenier eine globale. Sprich: rund sieben Millionen der insgesamt zehn Millionen Armenier leben auf der ganzen Welt.

Hakob Matevosyan kommt selbst aus Armenien, hat in Jerewan studiert und forscht aktuell am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Diaspora aus Armenien und sagt, dass der Genozid an den Armeniern eine Zäsur in der armenischen Migrationsgeschichte gewesen ist.

Armenien weltweit

Weil im Ausland lebende Armenierinnen und Armenier zum Teil schon Institutionen gebildet hatten, sind bestimmte Länder besonders attraktiv für die Menschen gewesen. Hakob Matevosyan hat sich in seiner Doktorarbeit insbesondere mit armenischen Gemeinschaften speziell in Ungarn beschäftigt.

Wie „Armenisch sein“ im Ausland ausgehandelt wird, darüber spricht er in der aktuellen Folge des Forschungsquartetts.