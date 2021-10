Forschungsquartett | Digitalisierung

Durch die Digitalisierung wird die Wissenschaft offener, zugänglicher und transparenter. Die Verschiebung ins Digitale verändert sowohl die externe als auch die interne Wissenschaftskommunikation. So wird etwa Citizen Science einfacher. Das bedeutet, dass interessierte Laien und Menschen, die in ihrer Freizeit forschen, in Forschungsprozesse dank der digitalen Welt direkt eingebunden werden können.

Gleichzeitig ist ein schneller und einfacher Austausch zwischen den Forschenden auf internationaler, aber auch auf interdisziplinärer Ebene möglich geworden. Doch Forschungsdaten sind komplex und ihre Digitalisierung bringt auch neue, fachspezifische Herausforderungen mit sich.

Wirklich wichtig ist aus meiner Perspektive das Qualitätsmanagement: Dass man Wege und Methoden findet, die Qualität des eigenen Forschungsprozesses und der Digitalisierung zu überprüfen und zu hinterfragen. Dr. Sandra König, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt OstData am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) Foto: GWZO

schneller, besser, online

Was es vor allem braucht, ist ein effektives und detailliertes Management der Daten. Denn Daten müssen geprüft, verwaltet und für spezifische Zwecke aufbereitet werden. Nur so ist es möglich, sie leicht für andere Arbeiten auffindbar und nachvollziehbar zu machen.