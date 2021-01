Forschungsquartett | Diskursgeschichte des Autismus

Sheldon Cooper oder Sherlock Holmes – popkulturelle Darstellungen von Menschen mit Asperger-Autismus begeistern das Serienpublikum. Asperger gilt als leichtere Form des Autismus. Menschen mit Asperger werden als geniale Außenseiter dargestellt, unfassbar schlau, aber eben auch etwas spleenig. Jedenfalls sind sie Sympathieträger und ihren Mitmenschen in vielen Belangen überlegen. Menschen mit Asperger sehen das zwiespältig: Es sind eben Serienfiguren, die immer nur ein Klischee von Autismus verkörpern.

Autismus zwischen Superkraft und Krankheit

Aber was ist das eigentlich, Autismus, bzw. das Asperger-Syndrom? Die Begriffe stammen aus der Psychiatrie und werden dort als Krankheit beschrieben. Inzwischen wird darüber heftig gestritten: Menschen mit Asperger sehen ihre Besonderheit nicht als Krankheit.

Die Vorstellungen von autistischen Menschen haben sich also mit der Zeit verändert. Wie genau, und wie sich hieran unsere Gesellschaft spiegelt, das lässt sich mithilfe von Diskursanalyse untersuchen: Hierfür werden historische Dokumente ausgewertet, zum Beispiel Filme oder Zeitungsartikel, aber auch medizinische und andere wissenschaftliche Literatur.

Wer darf sprechen, wer muss schweigen?

Klischees und Stereotype lassen sich so durch die Kulturgeschichte begleiten. Dabei kommen Fragen auf, wie: Wer darf über was sprechen oder schreiben? Und wer ist kulturgeschichtlich zum Schweigen verurteilt? In frühen popkulturellen Darstellungen war dies auf jeden Fall das autistische Kind.

Am Beispiel von Menschen mit Autismus verhandelt eine Gesellschaft ihre Vorstellungen von normalen Beziehungen. Novina Göhlsdorf, Kulturwissenschaftlerin und Publizistin

Was sich seitdem geändert hat, das hat detektor.fm-Redakteur Dominik Lenze von Novina Göhlsdorf erfahren. Die Kulturwissenschaftlerin arbeitet an einem Forschungsprojekt zur Diskursgeschichte des Autismus. Mit detektor.fm-Redakteurin Leora Koch verfolgt er diese Geschichte bis an ihre Anfänge zurück, als es im Film noch so aussah, als müsste Elvis die Autisten retten.