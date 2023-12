Forschungsquartett | Elbfabrik

Das Forschungsquartett – dieses Mal in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft

Die Elbfabrik als Vorzeigefabrik der Zukunft

Vor rund 250 Jahren hat die industrielle Revolution die Produktion von Waren auf den Kopf gestellt. Heute sprechen manche davon, dass wir eine digitale Revolution erleben — und die macht natürlich auch nicht vor Fabriken halt, sondern hebt deren Effizienz auf ein neues Level. Sie bringt aber auch einige Fragen mit sich: Wie können diese neuen Techniken am besten in Unternehmen angewendet werden? Und wie können Maschinen und Abläufe mithilfe neuester Technik besser vernetzt werden? Das erforscht das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg — und zwar in und mit der Elbfabrik.

Effizienzsteigerung durch Innovation

Die Elbfabrik soll Unternehmen helfen, die großen Fragen unserer Zeit zu beantworten. Wie kann die deutsche Wirtschaft der Klimakrise, hohen Energiepreisen, Ressourcenknappheit und Fachkräftemangel begegnen? Eine Möglichkeit ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz, um möglichst viele Prozesse in Fabriken zu automatisieren und die Menschen zu entlasten, die in den Fabriken arbeiten. Dabei geht es nicht darum, die Menschen durch Maschinen zu ersetzen — sondern sie dort einzusetzen, wo sie ihre Kompetenzen am besten einbringen können.

Wie können wir die Qualitäten, die Menschen haben, am besten verstärken und den Menschen letztendlich mit super-menschlichen Fähigkeiten ausstatten, um in der Produktion Mehrwerte zu schaffen? Christian Blobner, Leiter Strategisches Forschungsmanagement am Fraunhofer IFF Foto: Fraunhofer / Andreas Lander

Wie sieht die Fabrik der Zukunft aus? Und wie können Unternehmen die großen Fragen unserer Zeit in ihre Unternehmensentwicklung integrieren? Darüber hat detektor.fm-Redakteurin Esther Stephan mit Christian Blobner gesprochen. Er leitet die Abteilung Strategisches Forschungsmanagement am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderatorin Sara-Marie Plekat berichtet sie davon.