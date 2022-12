Das Forschungsquartett – dieses Mal in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft

In vielen Ländern ist das Feuerwerk an Silvester eine Tradition. Auch hier in Deutschland werden überall Feuerwerkskörper gezündet. Besonders für Tiere ist diese Tradition eine große Belastung und das auch noch Tage nach der eigentlichen Silvesternacht. Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz und des Niederländischen Instituts für Ökologie haben herausgefunden, dass das Verhalten von Gänsen auch noch Tage nach Silvester beeinflusst ist.

Silvester als Energiefresser

Dr. Andrea Kölzsch ist Erstautorin der Studie. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat sie herausgefunden, dass die Gänse an Silvester fünf bis 16 Kilometer weiter und 40 bis 150 Meter höher fliegen als in den Nächten zuvor. Die Energie, die sie dafür auftreiben müssen, verändert ihr Verhalten auch noch 12 Tage nach Silvester.

Dafür haben sie die Gänse bereits 12 Tage vor Silvester mit GPS-Sendern ausgestattet und sie damit bis 12 Tage nach Silvester beobachtet. Sie haben festgestellt, dass die Gänse bis zum Ende der Studie immer noch ungefähr 10 Prozent mehr Zeit mit Essen verbracht haben als zuvor.

Die Gänse müssen zusätzliches Futter aufnehmen, um nicht zu verhungern. Das Problem dabei ist, dass es um Neujahr schnell sehr dunkel ist und Gänse nur fressen, wenn es hell ist. Sonst kommt der Fuchs um die Ecke und sie sind nicht mehr. Dr. Andrea Kölzsch, Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie Foto: Gerard Müskens

Kein Verbot, aber ein Kompromiss

Neue Regelungen für das Zünden von Feuerwerkskörpern an Silvester könnten die Gänse und alle anderen Tiere, die unter den Feuerwerkskörpern leiden, entlasten. Laut Dr. Andrea Kölzsch wird ein Verbot nicht funktionieren, weil die Tradition für die Menschen zu besonders ist. Es könnte jedoch bereits helfen, in Schutzgebieten und in der umliegenden Fläche das Zünden von Feuerwerk zu verbieten. So hätten die Tiere eine Ausweichmöglichkeit.

Was Feuerwerkskörper bei Gänsen auslösen können und ob ein Verkaufsverbot während Corona auch schon für Entlastung gesorgt hat, darüber hat detektor.fm-Redakteurin Alina Haynert mit Dr. Andrea Kölzsch, der Erstautorin der Studie, gesprochen. Was sie dabei herausgefunden hat, erzählt sie detektor.fm-Moderatorin Amelie Berboth in der neuen Ausgabe vom Forschungsquartett.