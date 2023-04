Forschungsquartett | Fruchtbarkeitskrise

Auf dem Weg in eine Fruchtbarkeitskrise?

Fast jedes zehnte Paar in Deutschland mit Kinderwunsch kann auf natürlichem Weg kein Kind zeugen. Ein Grund dafür könnte es sein, dass Männer scheinbar immer unfruchtbarer werden. Das geht aus mehreren großangelegten Studien hervor, in denen Forschende die Anzahl der Spermien im männlichen Ejakulat untersucht haben. Das Ergebnis: Die Spermienkonzentration pro Milliliter Samenflüssigkeit ist durchschnittlich um 52 Prozent zurückgegangen. Dieser Rückgang betrifft insbesondere Männer aus Industrieländern in Europa und Nordamerika.

Nicht nur die Anzahl der Spermien verringert sich kontinuierlich, auch ihre Qualität sinkt immer weiter. Diese bemisst sich daran, ob die Spermien überhaupt lebendig sind und außerdem an Faktoren wie der Geschwindigkeit, Beweglichkeit und der Form der Spermien. In Analysen der Samenflüssigkeit, sogenannten Spermiogrammen, ist immer häufiger irgendetwas nicht in Ordnung. Einer der Autoren einer internationalen Überblicksstudie warnt deshalb sogar davor, dass dadurch auf lange Sicht das Überleben der Menschheit gefährdet sein könnte.