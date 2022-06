Forschungsquartett | Küssen

Ein Hormoncocktail im Gehirn

Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres, als sich mit seinem Partner oder seiner Partnerin lang und ausgiebig zu küssen. Das ist kein Wunder, denn treffen zwei Münder aufeinander, dann versetzen wir damit unser Gehirn in einen rauschartigen Zustand. Lippen sind besonders empfindlich und die dort angesiedelten Nerven senden beim Kuss ein Feuerwerk an Signalen an unser Gehirn. Das Gehirn schüttet daraufhin einen ganzen Cocktail an Hormonen aus, bestehend zum Beispiel aus Noradrenalin, Oxytocin, Dopamin oder Serotonin. Dieser Cocktail hat eine besonders starke Wirkung auf uns – einige Hormone sorgen gar dafür, dass wir der anderen Person überhaupt so nah kommen können.

Küssen ist nichts, was wir nur einmal genießen wollen und dann ist Schluss. Es berauscht und versetzt uns in Extase. Wir entwickeln eine regelrechte Sehnsucht danach, es wiederzuerlangen, wenn wir eine Zeit lang ungeküsst waren. René Hurlemann, Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Oldenburg Foto: Karl-Jaspers-Klinik Oldenburg

Stärkung fürs Immunsystem

Neben dem guten Gefühl, das wir beim Küssen haben, erfüllt es im Körper aber auch noch andere wichtige Funktionen. Beim Kuss tauschen wir Speichel miteinander aus. Was beim ersten Lesen eklig klingt, ist für unseren Körper aber sehr wichtig – jeder Kuss macht uns stärker. Denn mit dem Austausch fremder Keimen ist unser Immunsystem gezwungen zu reagieren und wird immer wieder gefordert. Wer sich also eine Erkältung beim Knutschen einfängt, kann stolz auf sein Immunsystem sein, denn das wird erneut gefordert und aktiv.

