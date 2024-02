Forschungsquartett | Mensch und Natur

Das Forschungsquartett — dieses Mal in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft

Vom Umweltbewusstsein zum Umwelthandeln

Schon 15 bis 20 Minuten Spazierengehen im Wald kann das Stressempfinden reduzieren, den Blutdruck und die Herzfrequenz senken und Stresshormone im Blut abbauen. Die Natur ist eine wichtige Quelle für unser körperliches und psychisches Wohlbefinden. Trotzdem gehen viele von uns zu selten in den Wald — sei es aus zeitlichen Gründen oder weil der nächstgelegene Wald nicht so gut zu erreichen ist. Dabei gibt es sogar Hinweise, dass Menschen, die regelmäßig Zeit im Wald verbringen, auch eher dazu bereit sind, nachhaltig mit der Natur umzugehen. Der Grund ist, dass Menschen in der Natur bemerken, dass zum Beispiel der Wald viele ihrer körperlichen und psychischen Bedürfnisse erfüllen kann. Und mit der Anerkennung dessen, was der Wald uns alles bieten kann, steigt unser Umweltbewusstsein — und damit das Verantwortungsgefühl der Natur gegenüber sowie der Wille, die Umwelt für die nächsten Generationen zu bewahren.

Wir wollen die Leute wieder sensibilisieren, wofür sie den Wald nutzen können und sie auf der anderen Seite auch motivieren, in die Zukunft zu schauen und nachhaltig zu handeln. Anne Elisabeth Krüger, Projektleiterin „Menschzentrierte Innovation und Gestaltung“ am „Mittelstand-Digital Zentrum Fokus Mensch“ Foto: privat

Menschzentrierte Gestaltung für nachhaltiges Handeln

Damit, was Menschen motiviert, nachhaltiger zu handeln, um auch in Zukunft den Wald als Quelle der Resilienz nutzen zu können, beschäftigen sich Anne Elisabeth Krüger vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (Fraunhofer IAO) und ihre Kollegin Marina Glöttner. Am Fraunhofer IAO ist Anne Elisabeth Krüger Teil des Teams „User Experience“ und setzt ihre Expertise in der Durchführung menschzentrierter Innovations- und Gestaltungsprozesse auch im „Mittelstand-Digital Zentrum Fokus Mensch“ ein. Dort leitet sie ein Projekt, das den Wald als Quelle für Wohlbefinden, Resilienz und damit auch für Kreativität und Motivation im Arbeitsalltag in den Fokus rückt. Positive Erlebnisse im Wald — positive „User Experiences“ im Zusammenhang mit der Natur — sollen die Menschen motivieren, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Dabei soll das Konzept der menschzentrierten Gestaltung helfen, das die Bedürfnisse des Menschen in den Vordergrund stellt.

Wie positive Naturerfahrungen uns motivieren sollen, nachhaltiger zu handeln, darüber sprechen detektor.fm-Moderatorin Sara-Marie Plekat und ihre Kollegin Astrid Jurquet im „Forschungsquartett“. Als Expertin ist Anne Elisabeth Krüger vom Fraunhofer IAO in Stuttgart zu Gast, die am „Mittelstand-Digital Zentrum Fokus Mensch“ das Schwerpunktthema Menschzentrierte Innovation und Gestaltung leitet.