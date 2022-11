Bild: maradon 333 | shutterstock

Forschungsquartett | Prähistorische Geschlechterforschung

Der Jäger und die Sammlerin – ein bürgerliches Ehepaar?

Männer jagen und verteidigen, Frauen sammeln Beeren und sitzen mit den Kindern am Feuer – so stellen sich viele die Steinzeit vor. Aber ganz so einfach ist es nicht. Dieses Bild basiert nicht auf wissenschaftlichen Fakten, denn: auch Frauen waren Jägerinnen.