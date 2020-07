Bild: Alexandros Michailidis | Shutterstock.com

Forschungsquartett | Riots

Ein unklarer Begriff

Egal, ob 2005 in den Pariser Vororten, beim G20-Gipfel in Hamburg oder den antirassistischen Protesten in den USA: Alle werden sie als Riots betitelt. Dabei sind die Fälle kaum vergleichbar. Was meint also dieser uneindeutige Begriff?