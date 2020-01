Forschungsquartett | Sprache lernen

Wie kann man sich einem so komplexen System wie der Sprache nähern?

Die renommierte Neurowissenschaftlerin Angela Friederici möchte verstehen, was die neurobiologischen Voraussetzungen für den Spracherwerb sind. Das heißt, sie schaut sich mit bildgebenden Verfahren das menschliche Gehirn an, und vergleicht jenes von Kindern mit dem Gehirn von Erwachsenen.

Die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) zeigt beispielsweise an, welche Gehirnareale besonders stark durchblutet und damit aktiv sind. Angela Friederici und ihr Team konnten in ihrer Forschung zeigen, dass bestimmte Verbindungen zwischen zwei Arealen erst im Laufe der Zeit entstehen. Ein Prozess, der bisher nur im menschlichen Gehirn entdeckt wurde.

Anders nähert sich die Psycholinguistin Caroline Rowland vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen dem Thema. Sie lässt zum Beispiel Kinder sprechen und analysiert anschließend die Audioaufnahmen.

Wenn wir an Sprachenlernen denken, dann geht es besonders ums Sprechen. Die meisten Leute denken daran, wie Kinder erst Wörter lernen und dann Sätze. Was Kinder tatsächlich machen, ist, dass sie Infomationen aus ALLEM ziehen. Sie achten nicht nur darauf, was du sagst, sondern auch auf deine Gesichtsausdrücke oder deine Gesten. Sie achten auch darauf, was in ihrer Umgebung ist, was sie sehen, riechen, anfassen und fühlen können. – Caroline Rowland