Gartenradio | Gartenportal

„Die digitale Welt ist im Prinzip auch nur ein Garten“, sagt Markus Phlippen. “Man muss sie hegen und pflegen, Unkraut entfernen und dann macht es Spaß, sie zu benutzen.“

Handy und Hacke

Markus Phlippen ist seit Jahrzehnten als Gartenvermittler unterwegs. Viele Jahre hat er Gartenratgeber in der ARD moderiert. Gerade erst hat er eine Gemüse-Enzyklopädie für Selbstversorger geschrieben. Jetzt ist der Biologe Teil eines kleinen Teams aus Naturwissenschaftlern, Programmierern und Redakteuren im Becker Joest Volk Verlag im nordrhein-westfälischen Hilden. Gemeinsam entwickeln sie das Gartenportal Gardify.de , das Hobbygärtner und Natur gleichermaßen unterstützen soll.

Die Chancen sind gigantisch

Es ist an der Zeit, dass die Internetanwendungen in eine neue Phase kommen. Markus Phlippen, Biologe

Denn der Biologe meint: „In den Nullerjahren haben wir die Geburt des Internets erlebt. Das gab es schon vorher, aber in den Nullerjahren sind so Sachen wie Facebook und Youtube erfunden worden. In den 2010er-, 2020er-Jahren haben wir gesehen, welche Auswüchse das treibt, die auch zum Teil erschreckend sind und uns alle total nerven. Einige Leute wenden sich auch schon wieder davon ab, weil man das nicht ertragen kann, aber die Chancen sind natürlich gigantisch.“

Der ÖMI des Gartens