Gartenradio | Museum der Gartenkultur

Was? Aus Pflanzen!

Aus Salbei wird Tee, Bäume werden zu Papier, und Kakaobohnen pflegen als Creme die Hände. Schon immer haben Menschen Pflanzen genutzt, verspeist und verarbeitet. Oft versprühen Produkte aus Pflanzen den Charme der guten, alten Zeit, als Handarbeit noch einen Wert hatte.

Dabei haben es Pflanzen längst in den Fokus von Forschungsinstituten und Wirtschaftsunternehmen geschafft. Denn nachwachsende Rohstoffe sind begehrt und lassen sich gut vermarkten. Der Chemiker Dr. Reinhard Hemmer hat ein ganzes Jahr lang nach Produkten gesucht, die nachhaltig, ökologisch und auf dem Markt zu haben sind. Immerhin 250 Exponate und ihre Geschichten hat er zusammengetragen. Darunter sind ganz erstaunliche Ausstellungsstücke. Wer weiß schon, was ein moderner Formel-1-Reifen mit Löwenzahn zu tun hat? Oder welche Pflanzenteile als Wurzelfüllung bei der Zahnbehandlung Standard sind?

Museum der Gartenkultur

Die Produkte und auch viele der verwendeten Pflanzen werden in der Ausstellung „Was? Aus Pflanzen!“ im Museum der Gartenkultur in Illertissen gezeigt. Ein Museum, das dem unerschütterlichen Engagement des legendären Illertisser Gärtners Dieter Gaißmayer und seinen Mitstreitern Wolfgang Hundbiss und Reinhard Hemmer zu verdanken ist. Denn die drei Gartenenthusiasten haben im Jahr 2010 die gemeinnützige Stiftung Gartenkultur mitbegründet, die das Museum betreibt.

Seit zehn Jahren werden dort historische Gartengeräte und immer wieder wechselnde Ausstellungen gezeigt. In dieser Folge erfahren wir unter anderem, warum man in Wanderklamotten aus Kaffeesatz nicht müffelt, was Ballett mit Brazilian Waxing zu tun hat und wie der Löwenzahn in den Reifen kommt.

