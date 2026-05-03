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Flieder, Rasenschnitt, Birke oder Thuja: Viele reagieren darauf allergisch. Fotos: Heike Sicconi
Flieder, Rasenschnitt, Birke oder Thuja: Viele reagieren darauf allergisch. Fotos: Heike Sicconi

Gartenradio | Pollen: Husteblume und Nieswurz

Unterwegs in Pollenesien

Im Gartenradio geht’s diesmal mitten in die unsichtbare Welt der Pollen. Warum lösen manche Pflanzen Allergien aus, andere nicht? Wie wirkt sich der Klimawandel auf den Pollenflug aus? Und wieso kann leichter Nieselregen Allergien sogar verschlimmern?

Pollen und Blütenstaub

Warum reagiert unser Körper plötzlich auf etwas so Harmloses wie Blütenstaub, als wäre es eine echte Bedrohung? Und stimmt es wirklich, dass der Klimawandel unsere Allergien immer schlimmer macht? In dieser Folge vom Gartenradio geht’s mit Heike Sicconi nicht ins Südseeparadies, sondern mitten hinein in die unsichtbare Welt der Pollen — dorthin, wo winzige Eiweiße unser Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringen.

Allergie-Expertin Anja Schwalfenberg

„Reiseleiterin“ ist die Biologin Anja Schwalfenberg vom Deutschen Allergie- und Asthmabund. Sie ist spezialisiert auf Pollenallergien und Gärten. Der DAAB gehört zu den ältesten Patientenorganisationen in Deutschland: Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1897 zurück — damals allerdings noch unter einem ganz anderen Namen, dem „Heufieberbund“. Heute sitzt der Verband in Mönchengladbach und ist eine zentrale Anlaufstelle für Millionen Betroffene. Gleichzeitig zeigt seine Geschichte, wie sich unser Verständnis von Allergien vom „mysteriösen Heufieber“ hin zu einer komplexen Umwelt- und Immunreaktion entwickelt hat.

Beim Streifzug durch eine Kleingartenanlage erklärt Anja Schwalfenberg, warum manche Pflanzen Allergien auslösen und andere nicht, wie sich der Klimawandel auf den Pollenflug auswirken kann, warum nicht nur blühende Gräser, sondern auch ein frisch gemähter Rasen zum Problem werden kann, wieso ein leichter Nieselregen Allergien verschlimmern kann — und wie es passieren kann, dass man aus dem Urlaub eine Pollenallergie mit nach Hause bringt.

Und es geht darum, was hilft: wie man Garten und Balkon allergikerfreundlicher gestaltet und dem Pollenflug nicht völlig ausgeliefert ist.

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