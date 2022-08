Zurück zum Thema | Gentechnik

Weizen gehört zu den wichtigsten Grundnahrungsmittel weltweit und ist momentan ein rares Gut. Wegen Trockenheit und Lieferengpässen wird derzeit das Getreide knapp. Viele Länder fürchten Hungersnöte oder befinden sich bereits in ernsthaften Versorgungskrisen.

Doch es könnte einen Ausweg aus dieser Lage geben. Denn seit Mai sind die Genome von Weizen, Gerste, Roggen und Hafer entschlüsselt. Durch die Entschlüsselung ist es nun möglich, die Pflanzen künftig so zu verändern, dass die Ernte um einiges ergiebiger ausfallen könnte. So können sie unter anderem resistenter gegen Klimaveränderungen wie Trockenheit oder starke Feuchtigkeit und weniger anfällig für Schädlinge werden.

Doch grüne Gentechnik, also der Einsatz von Gentechnik in der Pflanzenzüchtung, ist sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union (EU) ein umstrittenes Thema. Umweltverbände wie Greenpeace oder der BUND äußern Bedenken: Die Effekte von gentechnisch veränderter Nahrung seien noch unklar. So befürchten Kritikerinnen und Kritiker, dass neue Allergien und Antibiotikaresistenzen entstehen könnten. Und auch in der Bevölkerung herrscht Misstrauen: 60 Prozent der Deutschen lehnen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen ab