Grams‘ Sprechstunde | Akupunktur

Konfuser Ursprung und teilweise fragwürdge Behandlungen

Akupunktur gilt inzwischen nicht mehr nur im Ursprungsland China, sondern vor allem auch in westlichen Ländern wie Deutschland als wirkungsvolle Behandlungsmethode. Bei bestimmten Krankheitsbildern — namentlich bei chronische Schmerzen der Lendenwirbelsäule und auch bei Kniegelenksarthrose — übernehmen sogar die Krankenkassen die Behandlungsleistung. Grund für diese Kostenübernahme ist dabei eine Studie, die vor knapp zwei Jahrzehnten angeblich eine heilende Wirkung von Akupunkturspritzen festgestellt haben will.

Akupunktur als „neue Homöopathie“?

Die Faktenlage ist jedoch eher problematisch. Gerade aus China kommen zahlreiche Studien. In dem Land hat Akupunktur seit der maoistischen Kulturrevolution unter der Bezeichnung einer sogenannten traditionellen chinesischen Medizin neben evidenzbasierter Medizin eine moderne Verbreitung gefunden. Diese sollen die große Wirksamkeit der Behandlung belegen und eine Art Gegengewicht zu der als westlich wahrgenommenen modernen Medizin bilden. Einer ernsthaften wissenschaftlichen Untersuchung hält die Akupunktur weiterhin nicht stand.

Ihre wachsende Verbreitung hat bereits Vergleiche mit der ebenfalls nicht belegbaren Wirkung homöopathischer Behandlungen hervorgebracht. Dazu kommt: Die Behandlung birgt auch Risiken, zu den Nebenwirkungen gehören Schwindelanfälle, Bewusstlosigkeit und kollabierende Lungenflügel. So hat etwa die britische Stürmerin Ellen White vor ein paar Monaten berichtet, dass sie durch eine Akupunkturbehandlung eine Lungenverletzung erlitten hat.

Warum findet Akupunktur als fragwürdige Alternativmedizin so viel Zuspruch auch in Deutschland? Udo Endruscheit klärt wissenschaftlich über Pseudowissenschaften wie etwa Homöopathie auf. In der aktuellen Ausgabe von Grams‘ Sprechstunde spricht Gastgeberin Natalie Grams mit ihm über seine Arbeit und die Bedeutung der Akupunktur in Deutschland.