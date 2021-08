Grams‘ Sprechstunde | Anthroposophie

Anthroposophie – das darf man nicht mit der Anthropologie verwechseln. Wobei Letzteres die rein naturwissenschaftliche Lehre des Menschen ist, vermischt sich in der Anthroposophie alles mit esoterischen und spirituellen Elementen.

Kein Wirkungsnachweis

Die Weltanschauung geht auf Rudolf Steiner zurück. Der hat im frühen 20. Jahrhundert gelebt und sich zunächst viel mit Goethes wissenschaftlichen Werken beschäftigt. Einiges davon ist später auch in die Anthroposophie geflossen. Später hat die Lehre immer mehr Anhänger und Anhängerinnen gefunden, heute gibt es die Ansätze in der Bildung (Waldorfschulen), der Architektur, in Naturkosmetik – und der Medizin.

Anthroposophische Medizin bedient sich insbesondere alternativen Heilpraktikten wie der Homöopathie, es kommen aber auch Heilpflanzen und spezielle Therapieformen in Frage. Beispiele wären da zum Beispiel die Farbtherapie oder die Kunsttherapie. Anhänger und Anhängerinnen dieser Idee verstehen darunter einen ganzheitlichen Ansatz der medizinischen Versorgung, die Bundesärztekammer hat aber schon 1993 festgestellt: Anthroposophie gehört nicht zu den „objektiv wirksamen Behandlungsverfahren“.

Hat man zum Beispiel eine Erkrankung an einem Organ, dann überlegt sich der Anthroposoph: Welcher Planet passt zu diesem Organ? Und dann: Welches Mittel passt zu diesem Planeten? Oliver Rautenberg, Blogger zum Thema Anthroposophie

Ähnlich wie bei der Homöopathie müssen anthroposophische Arzneimittel aber auch gar keinen Wirkungsnachweis erbringen. Das ist deswegen so, weil sie unter die besonderen Therapierichtungen im Sinne des Sozialgesetzbuches und des Arzneimittelgesetzes fallen. Was bedeutet das für die Patienten und Patientinnen? In dieser Folge von „Grams‘ Sprechstunde“ spricht Ärztin Natalie Grams mit Oliver Rautenberg. Der Journalist betreibt einen Blog zum Thema und wurde dafür gerade erst für dem Grimme Online Award nominiert.