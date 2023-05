Grams‘ Sprechstunde | Chiropraktik

Chiropraktik: Fragwürdiger Ursprung

Die Therapieform der Chiropraktik geht auf den Kanadier David Palmer zurück. Vor circa 120 Jahren hatte er sich überlegt, dass der Wirbelsäule eine zentrale Rolle bei der körperlichen Gesundheit von Menschen zukommt und durch sie „Intelligenz“ fließe. Ein Erweckungserlebnis war für ihn die Behandlung eines Patienten, den er durch seine Einrenkungen angeblich sein Gehör wieder verschafft hatte. Palmer hat dann um die Jahrhundertwende begonnen, Chiropraktiker an einer eigens von ihm gegründeten Schule auszubilden.

Für die Wirksamkeit dieser Behandlungen gibt es aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht keine Belege. David Palmer hat seiner Idee von der Chiropraktik zudem eine Art religiösen Anstrich gegeben, die die Seriosität der Methode nicht gerade unterstützt. Die medizinische Wirksamkeit geht über den Placebo-Effekt dabei nicht hinaus.

Nur weil’s knackt, ist es noch lange nicht gut

Viele Chiropraktikerinnen und Chiropraktiker sind zudem traditionell impfkritisch eingestellt und raten ihren Patientinnen und Patienten von wichtigen Impfungen ab. Das eigentliche Problem bei der Chiropraktik, auch gerade im Unterschied zu ähnlichen alternativwissenschaftlichen Methoden wie der Osteopathie, ist jedoch ihr eigenes großes Schadenspotenzial. Denn bei dieser Behandlung besteht ein noch deutlich höheres Risiko, durch falsche Griffe einen ernsthaften und nachhaltigen Schaden an Gelenken und Nerven anzurichten.

Doch wie passt das oft brutal klingende Knacken des Rückens eigentlich mit der verbreiteten Vorstellung von alternativen Behandlungsmethoden als „sanfter Medizin“ zusammen?

Die „sanfte Medizin“ ist eben nicht sanft. Das Sanfte trifft für einige Teilbereiche zu. Der medizinische Neglect [von Alternativmedizin] ist alles andere als sanft. Edzard Ernst, Mediziner und Professor für die Erforschung von Alternativmedizin

Wie gefährlich ist die Chiropraktik? Und warum spricht es so viele Menschen eigentlich an, wenn der eigene Rücken bei einer Behandlung mal so richtig knackt? Darüber spricht Natalie Grams in der neuen Folge von „Grams‘ Sprechstunde“ mit einem ihrer Mentoren, dem Mediziner Edzard Ernst. Er ist emeritierter Professor für die Erforschung von Alternativmedizin und hat an der Uni Exeter in Großbritannien gelehrt und geforscht.