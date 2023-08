Grams‘ Sprechstunde | Hexenschuss

Verhexte Rückenprobleme

Plötzlich schießt einem ein Schmerz in den Rücken, der so stark ist, dass man meint, sich kaum noch bewegen zu können. So ein Hexenschuss kommt aus dem Nichts und hat nichts mit einer vermeintlich falschen Bewegung zu tun. Vermutlich liegt die Ursache in einer gereizten Bandscheibe, die durch eine bestimmte Bewegung getriggert wird. Diese Bewegung selbst ist nicht Ursache des Schmerzes.

Man geht davon aus, dass das ein schleichender Prozess ist. Dass die Bandscheibe durch einen Abbauprozess geht, was ganz normal ist im Alter. Gino Lazzaro, Physiotherapeut

Die umliegenden Muskeln verspannen sich anschließend und lösen den Schmerz aus. Sie sind dabei also Symptom, nicht Ursache der Schmerzen.

Einen Hexenschuss behandeln und vorbeugen

Nicht immer ist es sinnvoll, einen Hexenschuss mit Medikamenten zu behandeln. Denn diese können immer auch Nebenwirkungen haben. Wenn die Schmerzen allerdings deutlich den Alltag beeinträchtigen, dann können Schmerzmedikamente hilfreich sein. Gegen akute Schmerzen helfen außerdem Wärme und Bewegung.

Bewegung als Lösung für die Schmerzen im Rücken sollte aber auch vorsichtig betrachtet werden. Strahlt der Schmerz etwa bis in das Bein, können auch ein paar Tage Ruhe notwendig sein. Wichtig ist, möglichst schnell zu gesunden Bewegungsgewohnheiten zurückzufinden oder damit anzufangen.

Wie ein Hexenschuss entsteht, was man gegen die akuten Schmerzen tun und wie man weiteren Hexenschüssen vorbeugen kann, darüber spricht Natalie Grams in dieser Ausgabe von „Grams‘ Sprechstunde“ mit Gino Lazzaro. Er ist Physiotherapeut und behandelt insbesondere Sportlerinnen und Sportler mit Schmerzen.