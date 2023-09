Grams‘ Sprechstunde | Impfungen im Herbst

Mit dem Herbst kommen die Viren

Mit dem Herbst beginnt die kalte Jahreszeit. Wir sind häufiger drinnen und haben mehr Kontakte in geschlossenen Räumen. Das zeigt sich auch in den Krankenzahlen: Der Anstieg der Coronainfektionen hat sich zwar abgeschwächt, ist aber noch immer da. Wie jedes Jahr steht mit dem Herbst auch die nächste Grippewelle an — da fragt sich manch einer: Sollte ich mich jetzt impfen lassen? Oder doch noch abwarten? Und ist die Impfung überhaupt für mich empfohlen?

Welche Impfungen wann?

COVID-19: Aktuell empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung für all diejenigen, die über 60 Jahre alt sind oder ein Risiko für einen schweren Verlauf haben. Zum Beispiel Menschen, die eine Krankheit haben. Wer sich impfen lassen will, sollte aber laut Stiko über 18 Jahre alt sein.

Grippe: Eine Grippeimpfung kann ebenfalls sinnvoll sein. Denn auch die kann schwer verlaufen. Deshalb empfiehlt die Stiko vor allem alten Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder Menschen, die Risikopersonen betreuen, sich zwischen Oktober und Dezember impfen zu lassen.

RS-Viren: In den vergangenen Jahren ist auch die Aufmerksamkeit für das RS-Virus gestiegen. Die Atemwegserkrankung gilt als Krankheit, die für Kinder besonders schwer verlaufen kann. Aber auch für Erwachsene ist die Krankheit gefährlich. Mittlerweile gibt es eine Impfung — sowohl für Kinder als auch für Schwangere und andere Erwachsene.

Pneumokokken: Bei manchen Menschen kann eine Pneumokokken-Infektion gefährlich verlaufen. Die Bakterien verbreiten sich über Tröpfchen-Infektion und können gefährliche Krankheiten wie Lungenentzündungen auslösen. Deshalb empfiehlt die Stiko eine Auffrischung der Impfungen bei Menschen ab 60 oder Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Eine Empfehlung der Stiko bedeutet allerdings nicht, dass sie den Personen, die nicht zu den genannten Gruppen gehören, von Impfungen abrät. Grundsätzlich sollte, wer sich impfen lassen möchte, mit der Hausärztin oder dem Hausarzt sprechen. Sie beraten auch bei Unsicherheiten.

Welche Impfung generell für wen und wann empfohlen ist und welche Risiken es gibt, darüber spricht Natalie Grams in der neuen Ausgabe von Grams’ Sprechstunde mit der Allgemeinmedizinerin Dr. Cornelia Werner.