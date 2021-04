Grams‘ Sprechstunde | Kindermedizin

Was gute Kindermedizin leisten muss

Was kann die Kindermedizin in der Pandemie leisten? Darum geht’s in einer neuen Folge von „Grams‘ Sprechstunde“. Natalie Grams spricht mit zwei Kinder- und Jugendärzten über ihre Arbeit und den aktuellen Stand der Medizin.