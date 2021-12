Mission Energiewende | Böden

Klimaschützer unter unseren Füßen

Schwarzerde, Niedermoor, brauner Auenboden, Fels-Humusboden, Watt oder Lössboden: Die Vielfalt an Böden ist groß. Was sie alles leisten, warum sie so wichtig sind für’s Klima und wie wir sie besser schützen können.