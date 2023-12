Mission Energiewende | CCS

CCS zur CO2-Reduktion

Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid (CO2) gehören zu den gefährlichsten Stoffen für das Klima. Allein in Deutschland entstehen jährlich rund 750 Millionen Tonnen Treibhausgas-Emissionen, ein Großteil davon bildet CO2. Um Klimaschutzziele einhalten zu können, braucht es negative Emissionen, so die Expertinnen und Experten. „Negative Emissionen“ steht dabei für das Entziehen von Treibhausgasen aus der Atmosphäre. Eine Maßnahme, die dabei helfen kann, ist die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid, in Englisch: Carbon Capture and Storage (CCS).

CCS ist ein Instrument im Orchester und es ist für gewisse Industriesparten die mit Abstand praktikabelste Lösung. Zum Beispiel in der Zement-Industrie oder Müllverbrennung, aber auch in Industrien, die derzeit biogenes CO2 ausstoßen. Tobias Pröll, Verfahrenstechniker an der Universität für Bodenkultur Wien Foto: Silke Bernhardt

Weltweit werden verschiedene CCS-Verfahren getestet und angewendet. So wird in einigen Kraftwerken CO2 getrennt und in nützliche Stoffe wie zum Beispiel kohlenstoffneutrale Brennstoffe umgewandelt, während in anderen Kraftwerken die Abgase einer „CO2-Wäsche“ unterzogen werden. Wird CO2 direkt in Kraftwerken abgeschieden, ist der Prozess günstiger und verbraucht weniger Energie als bei der Abscheidung aus der Luft. Das liegt daran, dass die CO2-Moleküle in der Luft verdünnt vorkommen und aufwendiger zu trennen sind.

CO2 unter deutschem Meeresboden

In Deutschland ist CCS bisher verboten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) möchte das nun ändern und das Speichern von Kohlenstoffdioxid unter dem Meeresboden ermöglichen. Ist CO2 erfolgreich abgeschieden und verflüssigt worden, wird es zu Speicherstätten transportiert. In Deutschland sollen dafür in Zukunft geologische Hohlräume unter dem Meeresboden genutzt werden. Ob das möglich ist und welche Umweltrisiken dabei auftreten können, wird derzeit im GEOSTOR-Projekt vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel getestet.

Das CO2 kann lecken. Wir haben aber gelernt, dass die Leckageraten im Vergleich zu den Raten, mit denen alles verpresst wird, da unten sehr gering sind. Es bleiben vermutlich 99 Prozent von dem CO2 unten und wenn es leckt, ist der Schaden überschaubar. Klaus Wallmann, Meeresforscher am GEOMAR Foto: GEOMAR

Wie funktioniert Carbon Capture and Storage und wie effizient ist der Prozess? Das fragt detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew ihre Kollegin Alina Metz. Sie hat für diese Ausgabe von „Mission Energiewende“ mit dem Verfahrenstechniker Tobias Pröll von der Universität für Bodenkultur in Wien und mit dem Meeresforscher Klaus Wallmann vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR) gesprochen.