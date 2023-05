Mission Energiewende | Dr. Eckart von Hirschhausen

„Klimaschutz ist Gesundheitsschutz“

Alles begann mit einer denkwürdigen Begegnung, erzählt Dr. Eckart von Hirschhausen im Gespräch, nämlich als er die Schimpansenforscherin Jane Goodall traf. Sie stellte ihm nur eine Frage, und zwar: „Wenn wir Menschen behaupten, wir sind die intelligenteste Art auf dem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause?“, erinnert sich der Mediziner. Ein Teil dieser Aufgabe soll das eben veröffentlichte Buch sein. In dem versammeln Eckart von Hirschhausen und Martin Häusler „Geburtshelferinnen und Möglichmacher“. Menschen, die schon heute kluge Ideen für mehr Klimaschutz haben und sie auch in die Tat umsetzen. Und so gibt es in dem Buch Gastbeiträge von dem Schauspieler und Umweltaktivisten Hannes Jaenicke, von Prof. Michael Braungart, dem Mitbegründer der Kreislaufwirtschaft, und Prof. Hans Joosten, herausragender Moorschutz-Experte in Deutschland.

Die Grundidee des Buches und auch von meiner persönlichen Arbeit ist, mache den Leuten klar, es gibt tolle Lösungen, und mache ihnen klar, wir könnten das Schöne haben, wir könnten es gesünder haben. Lass uns mal nach vorne schauen und alle mitnehmen! Dr. Eckart von Hirschhausen, Mediziner, Moderator und Kabarettist

Starke Bilder, klare Worte

Dr. Eckart von Hirschhausen ist diesmal Herausgeber des Buches, zudem hat er das Vorwort, Nachwort und die Idee zu dem Text beigesteuert. Seine Einnahmen werden seiner Stiftung „Gesunde Erde, gesunde Menschen“ zugutekommen. Die Herausgeberinnen und Herausgeber des Buches arbeiten bei der Vermittlung ihrer Ideen mit starken Bildern und anschaulichen Grafiken. Hierfür hat das Team um Eckart von Hirschhausen mit der Katapult-Redaktion aus Greifswald zusammengearbeitet. Außerdem konnten sie ein paar einflussreiche Fotografinnen und Fotografen für das Projekt gewinnen. So etwa den US-amerikanischen Fotografen Justin Hofman, von dem das Titelbild stammt. Zu sehen ist ein Seepferdchen, das mit seinem Schwanz ein Wattestäbchen umklammert.

Und gleichzeitig wissen wir, wie wir die Meere voller Plastik schütten und wie es viel schwerer ist, dieses Plastik wieder rauszukriegen, als es reinzuschmeißen. Und wie wir letzten Endes auf der einen Erde gar nichts wegwerfen können, denn es ist ja immer noch da, es ist nur woanders. Dr. Eckart von Hirschhausen

Anlässlich der Leipziger Buchmesse 2023 ist Dr. Eckart von Hirschhausen zu Gast bei „Mission Energiewende“. Mit detektor.fm-Chefredakteurin Ina Lebedjew spricht der Mediziner, Moderator, Kabarettist und Schriftsteller über seine Arbeit und sein neues Buch „Als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten — Eine Reise in die Nachhaltigkeit“. Er hat es gemeinsam mit dem Sachbuchautor Martin Häusler herausgebracht. Es ist im SCORPIO-Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 38 Euro.