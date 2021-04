Es gibt ja auch ein Vogelsterben, was natürlich unmittelbar damit zusammenhängt. Also, je weniger Insekten, desto weniger Nahrung haben die Vögel und desto weniger Vögel gibt es. Und auch da haben wir den Fall, dass eben in den letzten 12 Jahren ungefähr 13 Millionen Vogelbrutpaare weniger in Deutschland sind als vorher.