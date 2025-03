Mission Energiewende | Lichtverschmutzung

Welche Folgen hat künstliches Licht?

Nachts sind alle Katzen grau, heißt es. Stimmt gar nicht, denn heutzutage sind viele Städte und Gemeinden auch in der Nacht hell erleuchtet. Das Ergebnis: Lichtverschmutzung. Aber was genau ist das und was können wir tun?