Mission Energiewende | Moorschutz

Moorschutz ist Klimaschutz

Intakte Moore sind ein natürlicher Hochwasserschutz, Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten und schützen das Klima. Denn genauso wie Wälder binden sie Kohlenstoff. Wenn Moore trockengelegt werden, dann entweicht dieser gebundene Kohlenstoff und gelangt als CO2 in die Atmosphäre.

In Deutschland gelten mehr als 90 Prozent der Moore als entwässert. Viele dieser Flächen dienen dem Torfabbau sowie der Land- und Viehwirtschaft. Zwar nehmen Moore in Deutschland nur etwa vier Prozent der Fläche ein, allerdings verursachen sie mehr als ein Drittel aller Treibhausgase in der Landwirtschaft. Daraus ergibt sich ein politischer Konflikt zwischen der Landwirtschaft und dem Klima- und Umweltschutz.

Ich kenne keinen Landwirt, der absichtlich CO2 emittiert […], sondern die allermeisten sind in einer gewissen Zwangslage, dass sie jetzt auf diesen Böden wirtschaften und betrieblich darauf angewiesen sind. Es wäre falsch, ihnen alleine die Verantwortung dafür zu geben. Dr. Franziska Tanneberger, Wissenschaftlerin an der Universität Greifswald und Leiterin des Greifswald Moor Centrums Foto: Marlene Pfau

Nationale Moorschutzstrategie

Anfang September hat das Bundesumweltministerium die „Nationale Moorschutzstrategie“ veröffentlicht. Damit folgt das Ministerium einem Antrag aus dem Koalitionsvertrag der Legislaturperiode 2017–2021. Das ist ein „Meilenstein, auf den lange gewartet wurde“, sagt Franziska Tanneberger vom Greifswald Moor Centrum. Mit der „Nationalen Moorschutzstrategie“ will das Bundesumweltministerium das Bewusstsein für die Bedeutung von Mooren und dem Moorenschutz stärken und macht Vorschläge zu ihrer Wiederherstellung und der nachhaltigen Nutzung.

Moore haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie über Jahrtausende Kohlenstoff festlegen können in den Böden. Und wenn es uns gelingt, das wieder zu aktivieren, haben wir letztlich einen ganz großen Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise. Dr. Franziska Tanneberger

Über die Bedeutung von Mooren für den Klima- und Umweltschutz und wie wiedervernässte Moore auch wirtschaftlich genutzt werden können, darüber spricht detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew mit Dr. Franziska Tanneberger. Sie ist Wissenschaftlerin an der Universität Greifswald und Leiterin des Greifswald Moor Centrums.