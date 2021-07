Mission Energiewende | Öko-Akustik

Öko-Akustik: Sound bedeutet Kommunikation

Als Pionier dieser Methode gilt der US-amerikanische Musiker und Klangforscher Bernie Krause. Öko-Akustik oder auch Soundscape Ecology ist in Deutschland noch ein relativ junges Forschungsfeld – nämlich ungefähr zehn Jahre alt.

Für ihre Studien installieren die Forscherinnen großflächig Rekorder in der Natur. Damit nehmen sie alles auf, was im höhrbaren Bereich liegt, bis ungefähr 24 Kilohertz. Also: Vögel, Amphibien wie Frösche, Heuschrecken, aber auch Wind und Wasser, Straßenlärm und Geräusche von Wanderwegen. Diese Audiodaten werden dann mithilfe von Spektrogrammen visualisiert und ausgewertet. Daraus werden sogenannte Indizes – eine Art akustischer Index – berechnet, die dann helfen, diese Aufnahmen zu vergleichen.

Laute enthalten Informationen, die wichtig sind für Interaktionen im Tierreich. Foto: Christiane Fischer

Hörbare Veränderungen

Veränderungen in einem Ökosystem, z. B. einem Wald oder einer Wiese, machen sich oft akustisch viel schneller bemerkbar, als dass sie sichtbar sind. Eingriffe in die Natur, wie intensive Landwirtschaft oder zunehmender Verkehrslärm, haben Einfluss auf die Artenvielfalt in einem Ökosystem, auch weil Nahrungs- und Lebensgrundlage gestört werden.

Es gibt Studien, die zeigen, dass Vögel unter Verkehrslärm mehr Zeit mit Wachsamkeit verbringen müssen und weniger Zeit mit der Nahrungssuche verbringen können, weil sie immer schauen müssen, ob da nicht doch ein Raubvogel kommt, den sie vielleicht nicht gehört haben. Sandra Müller, Öko-Akustikerin und Vegetationsbiologin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Foto: Christiane Fischer

Welche Rolle spielt Sound in der Natur, woran wird aktuell geforscht und welchen Beitrag kann Öko-Akustik zum Klima- und Umweltschutz leisten? Darüber sprechen detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew und detektor.fm-Redakteurin Sara-Marie Plekat. Einen Einblick in das Forschungsfeld bekommen sie dabei von der Öko-Akustikerin und Vegetationsbiologin Sandra Müller von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.