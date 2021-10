Mission Energiewende | Peter Wohlleben

Das Wort der Stunde: Nachhaltigkeit

Überall begegnet uns dieses Wort. Im ursprünglichen Sinne kann Nachhaltigkeit bedeuten: Nur so viel nehmen, wie nachwächst. Viele Gesellschaften sind heute auf Konsum ausgerichtet. Der hinterlässt auch in den Wäldern seine Spuren: Monokulturen aus Fichten und Kahlschläge sind nur einige menschengemachte Veränderungen, die den Wald maßgeblich strapazieren.

In seinem neuen Buch beschäftigt sich Peter Wohlleben etwa mit der Waldlobby, Politik und Forstwirtschaft und zeigt auf, was da aktuell schief läuft. Er plädiert für eine nachhaltige Wald- und Forstwirtschaft, die sich nicht an Profit- und Gewinnmaximierung orientiert, sondern den Wald einfach Wald sein lässt.

Wir sollten die Wälder so natürlich wie möglich selber machen lassen, denn das können sie nun mal am besten, und dann kann man hier und da auch vorsichtig mal einen Stamm ernten. Aber eben ganz anders als es heute passiert. Peter Wohlleben, Förster und Buchautor

Grüne Wüsten

Denn ein intakter Wald könne sich an die Folgen des Klimawandels anpassen, wenn wir ihn denn ließen. „Wir haben grüne Wüsten geschaffen aus anfälligen Bäumen, die immer schon schwächeln und denen es jetzt endgültig an den Kragen geht“, sagt der Förster und Gründer von „Wohllebens Waldakademie“. Mit seinem neuen Buch „Der lange Atem der Bäume“ knüpft Peter Wohlleben an seinen Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“ von 2015 an. Da machte er weltweit mit der These auf sich aufmerksam, dass Bäume ein Sozialverhalten hätten.

Wir halten Bäume wie in einer Massentierhaltung, also: eine Art, ein Alter, in Monokulturen, maschinell geerntet. Das sind schwache Wesen, die einfach bei der kleinsten Sommerhitze schon ausfallen. Peter Wohlleben

detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew hat den Waldliebhaber, Förster und vielfachen Buchautor Peter Wohlleben auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und über sein neues Buch „Der lange Atem der Bäume“ gesprochen.