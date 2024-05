Mission Energiewende | Reerdigung

Leben, Tod und Klimawandel

Wenn man es nüchtern betrachtet, ist das eigene Lebensende oder das der Liebsten nicht nur emotional, sondern wirft auch ökologische Fragen auf. In Deutschland sind vor allem Erdbestattungen und Feuerbestattungen üblich. Aber die haben starke Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Eine Kremation, also das Verbrennen des Körpers einer verstorbenen Person, setzt ganz direkt CO2-Emissionen frei. Bei Erdbestattungen sorgen etwa aufwändig produzierte Särge und Grabbeigaben für eine Belastung des Bodens.

Da kommt [in den Sarg] auch noch Material mit rein: Da wird ein Anzug mit vergraben, da sind Schuhe mit dabei, da werden vielleicht noch Kuscheltiere dazugegeben und Fotos. Marcus Schwarz, forensischer Entomologe am Institut für Rechtsmedizin an der Universität Leipzig

Die Reerdigung als ökologische Bestattung?

Die sogenannte Reerdigung könnte eine Alternative zu Erd- und Feuerbestattungen sein: Der Körper wird hier innerhalb von 40 Tagen zu Erde zersetzt. Dieser Prozess erfolgt in sogenannten Kokons, die von außen erst einmal aussehen wie große Särge. In diese Kokons wird der Körper gelegt — zusammen mit Pflanzenmaterial und Wasser, um dann konstant warm gehalten zu werden. So werden natürliche Zersetzungsprozesse durch Mikroorganismen beschleunigt — die entstandene Erde kann nach 40 Tagen beigesetzt werden.

Während wir leben, verstoffwechseln Mikroorganismen unsere Nahrung. Und nach dem Leben verstoffwechseln die eben auch den Körper. Pablo Metz, Gründer des Startups „Meine Erde“ Foto: Meine Erde

Wie gehen wir mit dem Ende unseres Lebens um? Und was bedeutet das für den Planeten? In dieser Folge von „Mission Energiewende“ hat detektor.fm-Redakteurin Esther Stephan mit Pablo Metz und Marcus Schwarz gesprochen. Pablo Metz ist Gründer des Startups „Meine Erde“, das als erstes Unternehmen in Deutschland Reerdigungen anbietet. Marcus Schwarz ist forensischer Entomologe am Institut für Rechtsmedizin an der Universität Leipzig. Er hat Reerdigungen forensisch untersucht.