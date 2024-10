Auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen geht es längst nicht mehr nur um Tanzvideos und witzige Clips. Auch das große Thema der Nachhaltigkeit hat hier inzwischen einen Platz gefunden und immer mehr Influencerinnen und Influencer nutzen ihre Reichweite, um zu zeigen, wie man den eigenen Alltag umweltbewusster gestalten kann. In kurzen, kreativen Videos geben sie praktische Tipps, die sich ganz einfach in den Alltag integrieren lassen — von Zero-Waste-Ideen hin zum DIY-Upcycling.

Für mich war vor allem ein großer Teil, andere auch auf das Thema aufmerksam zu machen. Weil ich finde: Es gibt so viele verschiedene Kleinigkeiten, die man als Privatperson machen kann, die den Alltag ein bisschen nachhaltiger gestalten. Isabel Kuhlmann, Influencerin (@iisabelsophie) Privat

„Greenfluence“: Von TikTok ins reale Leben

Auch das Wirtschaftsmagazin Forbes hat sich mit diesem Trend beschäftigt und nennt die „grünen“ Influencerinnen und Influencer von TikTok und Instagram sogar „Sustainability Superheroes“. Studien zufolge haben sie die Macht, ihre Followerinnen und Follower zu inspirieren und umweltbewusstes Verhalten zur Normalität zu machen. Denn: Wer über einen längeren Zeitraum Accounts folgt, die sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren, neigt auch eher dazu, im Alltag nachhaltiger zu leben.

Mehr als nur Tipps & Tricks

Putzmittel selber machen, aus der alten Jeans eine Tasche nähen — so sehen typische Reels auf TikTok aus. Es gibt aber auch Accounts wie „EcoTok Collective“, die größer denken: Sie blenden in ihren Videos Ausschnitte aus Fachzeitschriften oder Studien ein und diskutieren Entscheidungen aus Politik und Wirtschaft. Auch diese Perspektive auf den Klimawandel kommt bei den Followern und Followerinnen gut an, zeigen die Klickzahlen. Trotzdem kratzen die kurzen Videos oft nur an der Oberfläche des vielschichtigen Themas Nachhaltigkeit. Menschen motivieren können sie aber allemal:

Ich finde, wir haben als Privatpersonen viele Möglichkeiten, nachhaltiger zu leben. Für mich bedeutet nachhaltiges Leben, sich politisch einzusetzen, wählen zu gehen, Petitionen zu unterschreiben. Am Ende sind es eben auch politische Entscheidungen, die dieses ganze Thema Nachhaltigkeit bestimmen. Isabel Kuhlmann Privat

Wie funktioniert Nachhaltigkeit bei TikTok? Das klären detektor.fm-Redaktionsleiterin Ina Lebedjew und Lia Rogge in dieser Folge von „Mission Energiewende“. Dafür hat Lia mit der Nachhaltigkeits-Influencerin Isabel Kuhlmann gesprochen.