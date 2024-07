Mission Energiewende | Tiny Forest

Ein Wald, so klein wie ein Tennisplatz

Um einen Effekt zu erzielen, muss ein Wald nicht riesengroß sein. Auf 100 Quadratmetern — also der Größe einer 3- bis 4-Zimmer-Wohnung — kann ein Tiny Forest gedeihen. In einer Kita in Sachsen-Anhalt ist so ein Wald sogar auf nur 75 Quadratmetern angelegt. Er bietet den Kindern vor Ort Raum für Entdeckungen und dient als Zuhause für viele unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten.

Wir als Kita-Träger legen Wert auf Naturverbundenheit, draußen sein. Gerade hier im Industriegebiet haben wir gedacht, das ist eigentlich ein cooler Standort dafür, das können wir machen. Norbert Hunger, Geschäftsleiter Fröbel – Bildung und Erziehung gGmbH

Die Kita liegt mitten im Industriegebiet. Viel Raum, einen Wald so nah zu entdecken, gibt es dort nicht. Der Tiny Forest ändert das. Er ist zugänglich für alle Kinder. Eine Erzieherin kümmert sich, gemeinsam mit fünf Kindern, regelmäßig um den kleinen Wald. Viel Pflege braucht er nicht.

Tiny Forest: Die Miyawaki-Methode

Angelegt ist der kleine Wald nach einer Aufforstungs-Methode des japanischen Pflanzenökologen Akira Miyawaki. Er hat das Konzept in den 70er-Jahren entwickelt. Kern der Methode ist es, kleine Flächen möglichst dicht und vielfältig zu bepflanzen. So entsteht in wenigen Jahren eine dichte, grüne Oase. Der Verein Miya-Forest legt solche Kleinwälder an.

Wir pflanzen sehr dicht und sehr standortangepasst mit einer Auswahl an heimischen, hauptsächlich Laubbäumen. Tabea Selleneit, Miya e. V.

Mit ihrem Mikroklima können Tiny Forests ihre Umgebung abkühlen. Außerdem speichert ein Tiny Forest durch die dichte, mehrschichtige Vegetation doppelt so schnell CO₂ wie traditionell aufgeforstete Flächen. Auch in Sachen Hochwasserschutz sind die kleinen Wälder nützlich: Wie ein Schwamm nehmen die Waldinseln Wasser auf, speichern es und wirken auf diese Weise als Rückhalteflächen bei Starkregen.

