Mission Energiewende | Umweltschutz in der Ostsee

Instrumente für den Meeresschutz in der Ostsee

Reichern sich unerwünscht Nährstoffe in einem Gewässer an, das ursprünglich nährstoffarm ist, nennt man das Eutrophierung. In der Ostsee hat das zum Beispiel weitreichende Folgen für Tiere und Pflanzen. Algen fühlen sich in dieser Umgebung wohl und vermehren sich sehr schnell. Dadurch verbrauchen sie große Mengen an Sauerstoff im Wasser. In Extremfällen führt das zu sogenannten „Todeszonen“, also Gebieten in der Ostsee, wo der Sauerstoffgehalt so gering ist, dass nur noch niedere Lebewesen überleben können.

Für eine Regulierung dieser Nährstoffeinträge setzt sich seit über 50 Jahren die Helsinki-Kommission für den Meeresschutz in der Ostsee – kurz HELCOM – ein. Weitere Themen sind auch militärische Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg, die Artenvielfalt, Unterwasserlärm, Müll in der Ostsee und die Auswirkungen des Klimawandels. HELCOM ist ein zwischenstaatliches Abkommen zwischen den Ostsee-Anrainerstaaten und der Europäischen Union. Alle zwei Jahre wechselt der Vorsitz dieser Kommission. Bis zum Juni 2022 hat Deutschland noch diesen Vorsitz. Ein wichtiges Instrument von HELCOM ist der Ostsee-Aktionsplan, dieser ist in diesem Oktober aktualisiert worden. Darin legen die Mitgliedsländer Maßnahmen und Ziele fest, mit denen bis 2030 ein guter ökologischer Zustand der Ostsee hergestellt werden soll.

HELCOM ist einer der ältesten Zusammenschlüsse zum Wohle des Meeresschutzes. Wir glauben, dass hier ein ambitionierter Meeresschutz verwirklicht worden ist, der so in der Welt durchaus wahrgenommen werden sollte und zum Meeresschutz in der Welt beitragen kann. Johannes Oelerich, Vize-Vorsitzender von HELCOM für Schleswig-Holstein Foto: Oliver Franke

Forschung für die Praxis

Auch die Forschung beschäftigt sich mit der Eutrophierung in der Ostsee. Die beiden Projekte „Modellregion Schlei“ und „SeaStore“ setzen an ganz unterschiedlichen Stellen im Umgang mit diesem Problem an.

Die Schlei ist ein Meeresarm zwischen Kiel und Flensburg und reicht ungefähr 40 Kilometer von der Küste rein ins Binnenland. Durch die starke landwirtschaftliche Nutzung ist sie seit Jahren in einem schlechten ökologischen Zustand. Mit dem Projekt sollen Methoden entwickelt werden, wie sich Klima-, Wasser- und Artenschutz mit der landwirtschaftlichen Nutzung vereinbaren lassen. Schleswig-Holstein hat die „Modelregion Schlei“ als „Best-Practice-Beispiel“ bei HELCOM vorgestellt.

Mit dem Projekt „SeaStore“ wollen auch die Forscherinnen und Forscher vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel Methoden entwickeln, wie man am besten Seegraswiesen wieder anpflanzen kann. Denn die sind durch die Eutrophierung stark betroffen. Seegraswiesen sind ein wichtiger Lebensraum für Meerestiere, durch ihre Wurzeln verhindern sie Erosion und sie speichern CO2. Das macht sie zu Klimarettern unter Wasser.

The difficulties that we encountered and the time effort that was required this year, highlighted again that replanting and restoring seagrass is not really an option that we should consider first. It should be: protecting what we have! Maike Paul, Geoökolgin und Projekkoordinatorin von SeaStore Foto: Ludwig-Franzius-Institut

Welchen Beitrag leistet HELCOM für den Umweltschutz in der Ostsee und wie sehen konkrete Projekte aus? detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew und Redakteurin Sara-Marie Plekat sprechen über die beiden Projekte „Modellregion Schlei“ und „SeaStore“. Unterstützung bekommen sie dabei von Johannes Oelerich, er ist Vize-Vorsitzender von HELCOM für Schleswig-Holstein, Maike Paul, Projektkoordinatorin von „SeaStore“ und ihrem Kollegen Tadgh O Corcora vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.