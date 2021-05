Alles, was Wildtiere aus ihren normalen Lebensräumen herausreißt oder in die Enge treibt, kann zu einem Risiko führen, dass Erreger von diesen Wildtieren auf Nutztiere oder direkt auf den Menschen übertragen werden. Das führt dazu, dass in Zukunft häufiger Epidemien und Pandemien entstehen können. Es ist ganz wichtig, den Abstand zu Wildtieren zu halten.