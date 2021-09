Spektrum-Podcast | Richtig Ratgeben

Guter Rat ist nicht nur teuer, sondern auch selten: Psychologische Studien und Experimente zeigen immer wieder, dass beim Ratgeben vieles schiefläuft. So suchen wir uns beispielsweise häufig die falschen Ratgeber für das konkrete Problem aus. Und werden wir selbst um Rat gefragt, gelingt es uns oft nicht, die Perspektive unseres Gegenübers anzunehmen.

Richtig Ratgeben, aber wie?

„Der nützlichste Rat sagt nicht, was zu tun ist“, stellte einst der US-Psychologie Adam Grant fest. Gemeint ist: Nur, weil uns jemand um Rat fragt, heißt das nicht, dass wir eine Lösung bieten müssen. In einigen Fällen suchen die Menschen auch nur nach Trost und jemandem, dem sie sich mitteilen können.

Überhaupt sei beim Ratgeben oft Zurückhaltung die Devise, sagt Christiane Gelitz von Spektrum Psychologie. Denn viel zu häufig verfallen wir in eine Art „Gesprächsnarzissmus“, drücken dem anderen also unsere eigenen Erfahrungen und Ansichten auf, obwohl das vielleich in dem Moment gar nicht angebracht ist.

Wenn Leute von einem Problem erzählt bekommen, dann berichten sie oft gleich von eigenen Erfahrungen oder sagen: „Mach doch mal dies, probier doch mal jenes.“ Sie betrachten das Problem aber nicht aus der Perspektive der Person, die das Problem tatsächlich hat. Christiane Gelitz

Das sogenannte „Salomon-Paradox“ beschreibt beispielsweise den Umstand, dass es uns oft leichter fällt, die Probleme von anderen zu lösen, als unsere eigenen.

Trotzdem ist es beim Ratgeben auch entscheidend, andere Perspektiven anzubieten: Nur so können die Ratsuchenden die nötigen Abwägungen treffen, um ihre Probleme anzugehen. Wer wirklich eine Hilfe sein will, muss allerdings sehr aufmerksam beobachten, was der Gegenüber gerade sucht.

Ein Rat ist dann sehr wertvoll, wenn er eine neue Perspektive eröffnet, hilft ein Problem zu strukturieren und Prioritäten zu setzen. Christiane Gelitz

Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt Gelitz einige psychologische Erkenntnisse zum Thema Ratgeben: So ist beispielsweise schonungslose Ehrlichkeit oftmals gar nicht gewollt, genauso wie allzu selbstbewusst vorgetragene Ratschläge. Interessanterweise sind enge Freunde zudem selten die besten Ratgeber – und zu viel Mitgefühl ist häufig kontraproduktiv.