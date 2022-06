Spektrum-Podcast | Transgender

Transgender, transident, transsexuell: Welcher Begriff meint was genau? Das ist eine der Fragen, die wir anlässlich des Pride Month im Podcast klären. Der feiert die Vielfalt der Liebe – und lenkt den Fokus auf die andauernde Diskriminierung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten.

Soziales und biologisches Geschlecht

Auf Spektrum.de erscheint deshalb ein Themenschwerpunkt „Transgender“. Redaktionsleiterin Alina Schadwinkel bringt einige der spannendsten Aspekte des Themas in den Podcast. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt sie zum Beispiel den Unterschied zwischen sozialem und biologischem Geschlecht – und warum Letzteres auch nicht unbedingt immer so eindeutig ist. Am Beispiel Transgender besprechen die beiden außerdem, warum die Geschlechtsidentität nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun hat.

Transgender und Diskriminierung

Auch um die Diskriminierung in vielen Bereichen geht es im Podcast: Transgender kämpfen in einigen Bereichen nach wie vor um Anerkennung und Gleichstellung. Das gilt noch immer für viele Gesetze und Paragrafen. Auch was die Möglichkeit einer Geschlechtsangleichung angeht, müssen Betroffene viele Hürden nehmen. Schadwinkel berichtet, ab wann ein solcher Eingriff möglich ist und in welchen Fällen die Krankenkasse zahlt.

Dabei erklärt sie auch, warum der Begriff „Geschlechtsumwandlung“ heute überholt ist – übrigens genauso wie das Konzept vom „falschen Körper“.

Die Idee des falschen Körpers ist eine Fehlkonstruktion. Transmenschen stecken nicht im falschen Körper. Sie passen nur nicht in das, was die Gesellschaft als Norm klassifiziert hat. Alina Schadwinkel

Außerdem gibt es eine Liste mit Hilfs- und Beratungsangeboten, bei denen Interessierte sich weiter über das Thema trans* und geschlechtliche Vielfalt informieren können.